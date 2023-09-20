عاجل.. إيران تلغي جميع الرحلات الجوية إلى أذربيجان وأرمينيا

أفادت وكالة إيرنا الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران ألغت جميع الرحلات الجوية إلى أذربيجان وأرمينيا، على خلفية المناوشات العسكرية القائمة في إقليم ناجورنو كاراباخ.

ومن جانبها، قالت أرمينيا، اليوم الاربعاء، إن حصيلة ضحايا عملية أذربيجان العسكرية في كاراباخ ارتفعت إلى 32 شخصا.

وأفادت وكالة أرمنبريس للأنباء ، نقلاً عن بيانات مفوض حقوق الإنسان في ناجورنو كاراباخ، جيجام ستيبانيان، أن ما لا يقل عن 7 مدنيين لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون نتيجة العمليات العسكرية الأذربيجانية في ناجورنو كاراباخ.

وقالت الوكالة: "أصيب 35 مدنيا في ناجورنو كاراباخ وهم 13 طفلا و15 امرأة و7 رجال، وتوفي 7 مدنيين".