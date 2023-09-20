أذربيجان تقصف إقليم قره باج في أرمينيا.. وأمريكا تتدخل

أجرى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد خلاله أن تسليم القوات الأرمينية لأسلحتها في قره باج؛ شرط أساسي لوقف باكو عمليتها العسكرية.

وأعلن مكتب الرئاسة الأذربيجانية، إن علييف تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، وأوضح خلاله أن باكو وجدت نفسها مضطرة لبدء عملية عسكرية محدودة؛ لمكافحة الإرهاب في المنطقة، ومنع استفزازات جديدة من قبل أرمينيا.

وأكد علييف، أن القوات الآذرية، لا تقصف المدنيين ومنشآت البنية التحتية، ويتم فقط تحييد الأهداف العسكرية المشروعة.

و أفادت وكالة الأنباء الأرمينية، بأن 7 مدنيين قتلوا في قره باج، بينهم نساء وأطفال؛ نتيجة القصف الآذري.