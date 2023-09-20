أرمينيا: ارتفاع حصيلة ضحايا عملية أذربيجان في كاراباخ إلى 32 شخصا

قالت أرمينيا في نبأ عاجل اليوم الاربعاء: “ارتفاع حصيلة ضحايا عملية أذربيجان العسكرية في كاراباخ إلى 32”.

وأفادت وكالة أرمنبريس للأنباء ، نقلاً عن بيانات مفوض حقوق الإنسان في ناجورنو كاراباخ جيجام ستيبانيان، أن ما لا يقل عن 7 مدنيين لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون نتيجة العمليات العسكرية الأذربيجانية في ناجورنو كاراباخ.

وقالت الوكالة: "أصيب 35 مدنيا في ناجورنو كاراباخ وهم 13 طفلا و15 امرأة و7 رجال، وتوفي 7 مدنيين".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية أنار إيفازوف، إن الجيش الأذربيجاني دمر العشرات من المركبات القتالية وأنظمة المدفعية الأرمينية في ناجورنو كاراباخ.

وأضاف إيفازوف في بيان له: "نتيجة لعمليات مكافحة الإرهاب المحلية التي نفذها الجيش الأذربيجاني في كاراباخ، تم تدمير ما يصل إلى 20 مركبة قتالية، وما يصل إلى 40 نظام مدفعية، وحوالي 30 قذيفة هاون، ومنظومتين لإطلاق الصواريخ المتعددة، و6 أنظمة حرب إلكترونية من طراز مورتيرا للأرمينية".

وبحسب المتحدث باسم الدفاع الأذربيجاني، فإن القوات الأذربيجانية تستهدف فقط منشآت البنية التحتية العسكرية، مشددا على أن "المدنيين والمنشآت المدنية ليسوا أهدافنا".