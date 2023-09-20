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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من واشنطن بشأن مناوراتها مع أرمينيا بعد تدهور الأوضاع بـ كاراباخ

المناورات العسكرية
المناورات العسكرية الأمريكية الأرمينية

قال مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الأربعاء، إن المناورات بين الجيش الأمريكي والجيش الأرميني المجدولة ستنطلق اليوم في موعدها.

 

وأضاف المسؤول العسكري الامريكي في تصريحات إعلامية، أن التطورات العسكرية في إقليم ناجورنو كره باج لن تؤثر على المناورات المشتركة مع أرمينيا.

 

وأشار مسؤول عسكري أمريكي، إلى أنه لا توجد مخاطر من عملية أذربيجان في كاراباخ على الجنود الأمريكيين المتواجدين في أرمينيا.

 

وافتتحت المناورة "إيجل بارتنر" بمشاركة 85 جنديًا أمريكيًا لتدريب حوالي 175 جنديًا أرمنيًا حتى 20 سبتمبر، وفقًا لقيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن التدريبات تهدف إلى "زيادة مستوى العمل البيني" مع القوات الأمريكية في مهام حفظ السلام الدولية.

وقال الجيش الأمريكي إن التدريبات ستساعد اللواء الثاني عشر لحفظ السلام في أرمينيا على تلبية معايير الناتو قبل التقييم في وقت لاحق من هذا العام.

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