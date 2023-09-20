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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ساعة Fire-Boltt الجديدة Avalanche ببطارية 7 أيام

Fire-Boltt Avalanche
Fire-Boltt Avalanche

طرحت شركة  فاير بولت  Fire-Boltt  ساعة ذكية  جديدة متوسطة المدى تجمع بين الأناقة والإمكانيات المثيرة للإعجاب، تسمى Fire-Boltt Avalanche، من أبرز مميزاتها هي الشاشة عالية الوضوح مقاس 1.28 بوصة وهيكلها الجذاب من الفولاذ المقاوم للصدأ.

 

وفقا لتقرير موقع gizmochina توفر ساعة "فاير بولت  أفالانش" الذكية مجموعة رائعة من الميزات وهي متوفرة بألوان أبرزها الأسود والذهبي الأسود والسيليكون الأسود والأزرق والأزرق المائل للحمرة والأسود الذهبي. السعر المبدئي للساعة 2,399 روبية. إليك في السطور التالية كل ما تريد أن تعرفه عن "أفالانش"

Fire-Boltt Avalanche

مواصفات Fire-Boltt Avalanche:

تحتوي ساعة Fire-Boltt Avalanche على قرص دائري مع تاج دوار وزرين ضغط لتحسين تجربة المستخدم الكلية، كما تتميز أيضا بشاشة كبيرة مقاس 1.28 بوصة بدقة 240 × 240 بكسل، مما يوفر شاشة واضحة مريحة للعين.

تأتي مع ساعة أفالانش ميكروفونًا مدمجًا ومكبر صوت لإجراء مكالمات البلوتوث، كما أنها تدعم الأوامر الصوتية من خلال ميزة المساعد الصوتي.

Fire-Boltt Avalanche

من ضمن أهم ميزات ساعة "فاير بولت أفالانش" هي احتوائها على مجموعة من المستشعرات التي تعمل لقياس الحالة الصحية ومراقبة اللياقة البدنية لمرتديها، هناك حزمة من المواصفات الصحية المتكامل، أبرزها مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع مراحل النوم المختلفة وقياس نسبة تشبع الأكسوجين في الدم SpO2. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي أفالانش مجموعة كبيرة من الأنماط الرياضية المصممة لمختلف الأنشطة البدنية، مما يجعلها رفيقًا مثاليا لمحبي الرياضة والمحافظة على لياقتهم البدنية.

تمتاز  الساعة الذكية بالمتانة وبإطار من سبائك الزنك وسوار من الفولاذ المقاوم للصدأ، إلى جانب تصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء. الجهاز مزود ببطارية بقوة 220 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر عمر بطارية مثير للإعجاب لمدة أسبوع كامل أي 7 أيام من العمل المتواصل بشحنة واحدة.

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تأتي مع ساعة Fire-Boltt Avalanche مجموعة من أدوات التخصيص واسعة النطاق مع أكثر من 100 وجه ساعة قائم على التخزين السحابي، مع القيام بمجموعة وظائف متنوعة مثل التذكيرات الذكية وتحديثات الطقس والآلة الحاسبة والتحكم في الموسيقى والكاميرا، بالإضافة إلى ميزات المنبه والمؤقت وساعة التوقف. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقيس حالة الدورة الشهرية للنساء، إلى جانب تذكيرات بشرب الماء باستمرار لجعل جسمك مرتويا وتجنب الجلوس لفترات طويلة.

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