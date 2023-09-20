الخارجية الروسية: مناورات الناتو الاستفزازية هي استعدادات للقيام بعمل عسكري ضد موسكو

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، اليوم الأربعاء، إن مناورات حلف شمال الأطلسي “الناتو” عام 2024 هي استعدادات للقيام بعمل عسكري ضد روسيا.

وحسب وكالة “تاس” للأنباء، قال جروشكو: "هذه مناورات استفزازية... استعراض للقوة… وهي أيضا جزء من الاستعدادات لصدام عسكري مع روسيا”.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه “من الناحية العسكرية، فإن مناورات الناتو لن تسفر عن شيء، لكنها تؤكد مرة أخرى ضرورة تنفيذ القرارات التي اتخذت لتأمين الحدود الغربية لروسيا”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يستعد لإجراء أوائل العام المقبل أكبر مناوراته العسكرية منذ حقبة الحرب الباردة.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن المناورات ستحاكي غزوًا روسيًا محتملًا وتهدف إلى زيادة استعداد الكتلة لمثل هذا السيناريو.

وأوضحت “فايننشال تايمز”، أن المناورات التي تحمل اسم “المدافع الصامد”، ستشارك فيها حوالي 41 ألف جندي، وأكثر من 50 سفينة، وما بين 500 و700 مهمة جوية قتالية.

وفي حين أن المناورات مصممة لمحاكاة الصدام مع تحالف وهمي يسمى “أوكاسوس”، فقد أخبر مسؤولو الناتو صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن المناورات يُنظر إليها على أنها جزء أساسي من الإظهار لموسكو أن التحالف مستعد للقتال.

وذكرت الصحيفة أن التدريبات ستجرى في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق في فبراير ومارس 2024، ولن تشمل أعضاء الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة فحسب، بل أيضا السويد.