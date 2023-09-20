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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإنهاء الحرب.. تحذير أمريكي عاجل من تحرك الجيش الروسي نحو كييف

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الجيش الروسي يمكنه الوصول إلى كييف إذا لزم الأمر لإنهاء الحرب.

وأشار ماكجريجور، إلى أن "القوات الروسية لديها من القوة والموارد أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على إيقافها.. إنهم يدركون أن هذا الصراع قد لا ينتهي حتى يستولوا على أوديسا ويتقدموا نحو كييف".

وأوضح أن “الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يسعى لتجنب تصعيد الأزمة، مما قد يؤدي إلى صدام مباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

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وقال ماكجريجور: "يريد بوتين إنهاء الصراع بطريقة يمكن من خلالها استعادة العلاقات… إنه يبذل قصارى جهده لتجنب الأعمال التدميرية التي من شأنها أن تجعل هذا الأمر مستحيلا. ولكننا، على العكس من ذلك”.

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