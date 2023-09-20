عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. أوكرانيا تهدد المواطنين الأمريكيين علنًا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

ذكرت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، أن السلطات الأوكرانية تهدد علنًا المواطنين الأمريكيين الذين يعارضون الدعم المالي لأوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه "بينما يناقش الكونجرس ما إذا كان سيتم تخصيص أموال إضافية، تضيف كييف الأشخاص الذين يعارضون تمويل الصراع إلى قائمة العقوبات القاسية على موقع صانع السلام".

وأضافت أن موفع “صانع السلام” هي منظمة غير حكومية مرتبطة بالحكومة الأوكرانية.

وأشارت إلى أن "الموقع مليء بالدعوات إلى الانتقام العنيف ليس فقط ضد الروس، ولكن أيضًا ضد أي شخص، في رأيهم، يعارض أوكرانيا".

وأضافت أن “فريق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أصبح يائسًا لأن الهجوم المضاد لم يحقق سوى نجاحات طفيفة وفشل في اختراق خط الدفاع الروسي المحصن”.

اجتماع وزراء خارجية أمريكا والسعودية والإمارات بشأن اليمن.. ماذا دار بينهما؟

رئيس إيران يتهم أمريكا بصب الزيت على النار في أوكرانيا

ولفتت إلى أنه "في الوقت نفسه، تعتمد أوكرانيا بشكل متزايد على الغرب، ليس فقط فيما يتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، ولكن أيضًا فيما يتعلق بإبقاء الحكومة بأكملها واقفة على قدميها".

السلطات الأوكرانية أوكرانيا أمريكا المواطنين الأمريكيين الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

إعلان الجدول الزمنى .. قرار عاجل من الوطنية لانتخابات الرئاسة

موضوعات متعلقة

اشتباكات بالأيدي.. اندلاع شجار عنيف في البرلمان الجورجي

زلزال يضرب مدينتين ساحليتين في تونس

الكرملين عن رد بوتين بوصف بايدن له بـ"الدكتاتور": لن ينحدر لمستوى متدني

انفجار خطير في مصنع حديد بمدينة قم بـ إيران وإصابة 21 شخصا

وجود دول ثالثة بالمنطقة.. محادثات روسية إيرانية بشأن الصراع في جنوب القوقاز

أول تعليق من بوتين على استسلام قوات أرمينيا بإقليم ناجونرو كاراباخ لـ أذربيجان

أرمينيا هزمت.. بيان عاجل من أذربيجان بشأن ضم إقليم ناجورنو كاراباخ لأراضيها

رسميا.. وزارة الدفاع الأذربيجانية تعلن تعليق عملياتها العسكرية في إقليم ناجورنو كاراباخ

ترشيحاتنا

بعد منشور منسوب لـ نجله .. حقيقة وفاة ترامب

العالم الهولندي يحذر من جديد بشأن الكوارث الطبيعية: «زلزال أقوى قادم» |فيديو

احصل عليها قبل أى حد.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة|الأمم المتحدة: أزمة المناخ فتحت أبواب الجحيم على البشرية

بالأحضان.. لقاء وزير الخارجية مع نظيره التركي على هامش اجتماع الأمم المتحدة

تحذير شديد اللهجة.. بولندا تهدد أوكرانيا بسبب أزمة كبيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

مكياج غريب.. كارمن سليمان تثير ضجة بصورها| شاهد

لهذا السبب.. بريطانية وخطيبها يعتنيان بـ 13 دمية واقعية لأطفال.. شاهد

للرجال.. نوع مهمل من الخضراوات يعزز من صحة الجسم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ