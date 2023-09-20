ذكرت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، أن السلطات الأوكرانية تهدد علنًا المواطنين الأمريكيين الذين يعارضون الدعم المالي لأوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه "بينما يناقش الكونجرس ما إذا كان سيتم تخصيص أموال إضافية، تضيف كييف الأشخاص الذين يعارضون تمويل الصراع إلى قائمة العقوبات القاسية على موقع صانع السلام".

وأضافت أن موفع “صانع السلام” هي منظمة غير حكومية مرتبطة بالحكومة الأوكرانية.

وأشارت إلى أن "الموقع مليء بالدعوات إلى الانتقام العنيف ليس فقط ضد الروس، ولكن أيضًا ضد أي شخص، في رأيهم، يعارض أوكرانيا".

وأضافت أن “فريق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أصبح يائسًا لأن الهجوم المضاد لم يحقق سوى نجاحات طفيفة وفشل في اختراق خط الدفاع الروسي المحصن”.

ولفتت إلى أنه "في الوقت نفسه، تعتمد أوكرانيا بشكل متزايد على الغرب، ليس فقط فيما يتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، ولكن أيضًا فيما يتعلق بإبقاء الحكومة بأكملها واقفة على قدميها".