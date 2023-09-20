اجتماع وزراء خارجية أمريكا والسعودية والإمارات بشأن اليمن.. ماذا دار بينهما؟

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي و فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، و أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جهود حل الأزمة اليمنية.



واستعرض الاجتماع الثلاثي، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبل التوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وعززت الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني وتقديم الدعم اللازم لليمن على الصعيد الاقتصادي.



وأكد وزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة على أهمية التعاون الوثيق بين الدول الثلاث ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.



