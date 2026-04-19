بعد انتهاء مهامه بالمشيخة.. الضوينى: تشرّفت بخدمة الأزهر وأشكر الإمام الأكبر على فيض أخلاقه

وجه الدكتور محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رسالة شكر ووداع مؤثرة عقب انتهاء فترة عمله كوكيل للأزهر، قائلا: أعوامٌ مباركةٌ عشتها في رحاب مشيخة الأزهر، تشرَّفت فيها بخدمة الأزهر في كلِّ قطاعاته بالتَّعاون مع الزُّملاء الأكارم، وسعدت فيها بالقرب من الإمام الأكبر، الَّذي أفاض علينا من أخلاقه وإنسانيَّته.

وتابع: عقب هذه السَّنوات المباركة لا يسعني إلًّا أن أحمد الله الكريم على فضله وأشكره على هذا القدر الطَّيِّب في خدمة أزهرنا ووطننا وأمَّتنا بما أعاننا عليه.

وتقدَّم بالشكر العميقٍ إلى الإمام الأكبر على ما أولاه به من توجيهاتٍ سديدةٍ كان لها أبلغ الأثر في نفسه، داعيًا الله الكريم للأزهر الشَّريف أن يظل روحًا تسري فينا، وحياة تنبض بها قلوبنا.

وتقدم بالشكر لكل الأزهريين قائلا: ومن الواجب الدِّينيِّ والأخلاقيِّ والأدبيِّ أن أشكر كلَّ الأزهريِّين الخلَّص الَّذين كانوا نعم العون في هذه السَّنوات.

وفى ختام منشوره تمنى التوفيق لخلفه الشيخ أيمن عبد الغني، سائلا الله الكريم أن يوفِّقه، فيما وُكل إليه من أمانةٍ، وأن يعينه على ما ولًّاه.