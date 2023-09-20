وسط احتمالية إغلاق الحكومة.. وصول زيلينسكي لواشنطن يثير غضب الكونجرس

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيزور واشنطن في وقت يتعرض فيه الدعم الإضافي من حليفه الأكثر أهمية، الولايات المتحدة، للتهديد.

وأوضحت الصحيفة، أن احتمالية إغلاق الحكومة قد أدت إلى تكثيف المناقشات حول ما إذا كان ينبغي على واشنطن الاستمرار في تمويل الدعم لأوكرانيا بنفس الوتيرة.

وأشارت إلي أن “عدد من المسؤولين يعتقدون أن الأموال المخصصة لكييف يجب أن تخضع لرقابة أكثر دقة”.

واقترح عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، مايك جارسيا، إثارة موضوع ماذا يحدث للأموال التي ترسل إلى أوكرانيا.

وأشار عضو آخر في الكونجرس، وهو الجمهوري بايرون دونالدز، إلى أنه في مجلس النواب الآن «لا يوجد أموال لأوكرانيا».

واعترف متحدثًا عن زيلينسكي قائلاً: "لكي أكون صادقًا، الآن ليس الوقت المناسب لوجوده هنا".

ولفتت صحيفة "ذا هيل" الانتباه أيضًا إلى تقارير من باحثين في الرأي العام، تفيد بأن صورة زيلينسكي أصبحت "مستقطبة" بشكل متزايد، حيث أظهر استطلاع أجرته مجلة الإيكونوميست ويوجوف، في نهاية أغسطس، أن الجمهوريين منقسمون بالتساوي تقريبًا حول ما إذا كان لديهم النظرة الإيجابية أو السلبية له.

وأضافت: "في هذه الأثناء، أسفر الهجوم المضاد الأوكراني عن نتائج متواضعة".

وأشار رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في ​​وقت سابق إلى أنه لا ينوي ضمان جولة جديدة من التمويل لفولوديمير زيلينسكي وسيطالب بالمساءلة عن المساعدة الأمريكية المقدمة بالفعل.