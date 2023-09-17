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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الأوكرانية تهدد الهاربين من التعبئة العسكرية.. ماذا يحدث في كييف؟

أوكرانيا
أوكرانيا

قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، اليوم الأحد، إن الرجال الأوكرانيون الذين اختبأوا من التعبئة في الخارج على أساس شهادات وهمية سيواجهون مشاكل عند عودتهم.

وحسب وكالة “تاس” للأنباء، قال بودولياك، إن “السلطات الأوكرانية تعتزم تجميع سجلات الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج بسبب التعبئة على أساس شهادات وهمية”.

ووعد بودولياك قائلاً: "إذا لم يعودوا الآن، فعندما تنتهي الحرب، سيواجهون مشاكل قانونية معينة.. وسيطلب منهم توضيح الأسباب التي دفعتهم إلى مغادرة البلاد".

وفي وقت سابق، قال النائب السابق للبرلمان الأوكراني، إيليا كيفا، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مستعد لإعلان الحرب رسميًا على روسيا من خلال التعبئة العامة هذا الخريف.

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وكتب كيفا، عبر منصة “تليجرام”: "زيلينسكي مستعد لإعلان الحرب رسميًا على روسيا والتعبئة العامة في أوكرانيا في نهاية هذا الخريف… مثل هذا القرار سيسمح له بمحو السكان، ويجعل من المستحيل إجراء انتخابات".

وأضاف: "مشاركة المجتمع والقوة في هذه الحرب بسبب التهديد بالتصعيد إلى حرب عالمية ثالثة. وجولة جديدة من الأزمات الاقتصادية يمكن أن تقضي على الاقتصاد الأوروبي".

أوكرانيا بودولياك التعبئة

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