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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يكشف سيناريو نهاية حرب أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الأحد، إن اتفاق السلام بشأن أوكرانيا سيتم إبرامه بشروط تمليها روسيا.

وأضاف ريتر: "سينتهي الصراع بانتصار روسيا، التي ستملي شروط الاتفاقية وكيف ستبدو. وتوقع الخبير أن تستسلم أوكرانيا دون قيد أو شرط".

وتابع قائلا: “ستجد كييف نفسها في هذا الموقف بسبب عدم رغبتها في قبول حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع هزيمة روسيا والاستيلاء على الأراضي منها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن شرط بدء محادثات السلام بين موسكو وكييف هو انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف شولتس، في المؤتمر الفيدرالي لنقابة “فيردي” العمالية، وهي واحدة من أكبر النقابات العمالية في ألمانيا: "الشرط هو أن يوافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سحب القوات.. وهذا شرط المفاوضات".

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ووصف المستشار الألماني الدعوات لإجراء محادثات سلام بأنها "ساخرة".

وأضاف: “هذه تصريحات ساخرة للغاية، تقول لدولة توجد على أراضيها دبابات من دولة أخرى أن تتفاوض ولا تدافع عن نفسها”.

أوكرانيا روسيا القوات المسلحة الأوكرانية موسكو كييف بوتين

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