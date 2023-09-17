استعراض النصر.. إعلان صادم من أوكرانيا بشأن إقامة عرض عسكري في موسكو

قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على إنهاء الصراع مع روسيا بعرض عسكري أوكراني في موسكو.

وفي مقابلة مع مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، قال بودانوف: "ندرك أننا لن ننهي الحرب باستعراض النصر في موسكو".

وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، إن “الصراعات المسلحة رافقت روسيا طوال تاريخها، لذلك لا يتوقع أن تستسلم أبدا”.

وفي وقت سابق، شكك بودانوف، في أن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، قيد استخدام خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستار لينك لأوكرانيا.

وفي غضون ذلك، أكد بودانوف، أن “أنظمة ستار لينك لم تعمل لبعض الوقت بالقرب من شبه جزيرة القرم”، مضيفاً أن أوكرانيا استخدمت “معدات معينة”؛ هناك عندما أدركت أنه لا توجد «تغطية» في شبه الجزيرة بأنظمة ماسك.

وأشار رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، إلي أن نظام ستار لينك أظهر كفاءته العالية.