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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال أمريكي كبير: انتصار أوكرانيا فى الصراع مع روسيا صعب للغاية

الحرب في اوكرانيا
الحرب في اوكرانيا

قال الجنرال في الجيش الأمريكي مارك ميلي إن التوصل إلى نتيجة سريعة للحرب في أوكرانيا أمر غير مرجح، مشيراً إلى أن انتصار أوكرانيا في الصراع يعد 'عائقا صعبا للغاية' وسيستغرق 'وقتاً طويلاً جداً'.

وقاوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التفاوض على السلام مع روسيا منذ بدء غزو البلاد قبل أكثر من عام ونصف، مشيرًا إلى شروط غير جادة من موسكو، قائلا إن أفضل نتيجة ستكون إخراج روسيا من جميع الأراضي الأوكرانية.

وأضاف ميلي، وهو رئيس هيئة الأركان المشتركة والذي سيتقاعد من منصبه نهاية هذا الشهر، إن هذا الهدف لن يكون ممكنا، في الهجوم المضاد الحالي الذي تشهده البلاد.

وهناك أكثر من 200 ألف جندي روسي في أوكرانيا التي تحتلها روسيا. هذا الهجوم، على الرغم من أهميته، له أهداف تشغيلية وتكتيكية محدودة، بمعنى أنه - حتى لو تم تحقيقها بالكامل - لا يؤدي إلى طرد جميع الروس بشكل كامل، وهو الهدف الاستراتيجي الأوسع الذي قاله الرئيس زيلينسكي، وفقا لما قاله ميلي في مقابلة مع شبكة سي إن إن يوم الأحد.

واضاف 'سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً للقيام بذلك. وتابع: 'سيكون هذا جهدًا كبيرًا للغاية على مدار فترة طويلة من الوقت'.

ورفض أن يذكر بالضبط المدة التي يعتقد أن الأمر سيستغرقها، مستشهدا بالجوانب المتغيرة للحرب، لكنه شكك في أن الصراع سينتهي في أي وقت قريب.

وقال: 'يمكنني أن أقول لكم إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا لإخراج جميع القوات الروسية البالغ عددها 200 ألف جندي أو أكثر من أوكرانيا التي تحتلها روسيا'. 'هذا مستوى عالٍ جدًا. سيستغرق الأمر وقتا طويلا للقيام بذلك.'

وأحرز الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في أوكرانيا تقدمًا بطيئًا ضد الخطوط الروسية في شرق البلاد.

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