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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مُحذرًا من انهيار الاقتصاد الأمريكي بالكامل.. عضو بالكونجرس يطالب بإنهاء دعم أوكرانيا

أمريكا وأوكرانيا
أمريكا وأوكرانيا

قال السيناتور الأمريكي، جيمس فانس، إن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي لا يستطيع  توفير الأسلحة لكل من أوكرانيا وتايوان، لذلك يجب على واشنطن اتخاذ قرار يأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية.

وحسب موقع “أكسيوس” الأمريكية، قال فانس: “أخشى أننا نزود أوكرانيا بالكثير من الأسلحة ولا ننتج ما يكفي”، مضيفا أن “التأخير في إمدادات الأسلحة إلى تايوان يظهر أن المجمع الصناعي الدفاعي الأمريكي لا يمكنه العمل في مسرحين للقتال”.

وأضاف فانس: "أعتقد أننا بحاجة إلى التخلي عن أحدهما لصالح الآخر، وهو ما يصب في مصلحة أمننا القومي".

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وأوضح أنه "إذا غزت الصين تايوان... فسوف تدمر الاقتصاد الأمريكي بالكامل… لأن مقدار اعتمادنا على مختلف الصناعات التايوانية، وخاصة أشباه الموصلات التايوانية، يعني أن الصين لها تأثير هائل علينا”.

تايوان أمريكا أوكرانيا

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