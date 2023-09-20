أوكرانيا توجه ضربة لموقع قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في القرم

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أنه ضرب موقع قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، لم يقدم الجيش الأوكراني مزيدًا من التفاصيل باستثناء القول بأن الهجوم كان ناجحًا.

فيما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية أن المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريه يوسوف، قال إن القوات الأوكرانية تنفذ أعمالًا مقررة على الأهداف العسكرية الروسية في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو مؤقتًا، بما في ذلك في شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وأضاف يوسوف أنه في الأيام الأخيرة "كان هناك الكثير من الأخبار من شبه جزيرة القرم، وكل هذا يحدث في إطار مجموعة واحدة من التدابير".

وأشار إلى أن الإجراءات تهدف أيضًا إلى إضعاف مواقع القوات الروسية، حيث أن شبه جزيرة القرم هي مركزه اللوجستي، على وجه الخصوص، لنقل القوات.

وأضاف أن "بعض العمليات تستهدف هذا المركز اللوجستي: في البحر، وعلى الأرض، وفي الجو".