أمريكا: أوكرانيا لن تستسلم أو نتخلى عنها.. وبوتين لم يسع للسلام

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأكثر من عام ونصف.

وأضاف بلينكن، أن “الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يقدم أي شيء للتعبير عن رغبته في تحقيق السلام مع أوكرانيا”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: “روسيا ترتكب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا يوميا”.

وأكد بلينكن، أن “أوكرانيا لن تستسلم ولن نتخلى عنها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بليكن، إن روسيا تعيش في “عالم من الألم" بسبب حرب أوكرانيا، مشيرا إلي أن واشنطن ستعمل على عرقلة تقاربها مع إيران وكوريا الشمالية.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال بلينكن: "تجد روسيا نفسها في عالم من الألم نتيجة الإجراءات التي اتخذها فلاديمير بوتين… عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، هي في وضع أسوأ بكثير مما كانت عليه”.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن “تكثيف اتصالات روسيا مع إيران وكوريا الشمالية هو علامة على اليأس".

وأضاف بلينكن: “نحن نراقب ونتحرك لمحاولة تعطيل ذلك وإحباطه حيثما أمكن ذلك”.