أمريكا: روسيا تعيش في “عالم من الألم" بسبب حرب أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بليكن، اليوم الأربعاء، إن روسيا تعيش في “عالم من الألم" بسبب حرب أوكرانيا، مشيرا إلي أن واشنطن ستعمل على عرقلة تقاربها مع إيران وكوريا الشمالية.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال بلينكن: "تجد روسيا نفسها في عالم من الألم نتيجة الإجراءات التي اتخذها فلاديمير بوتين… عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، هي في وضع أسوأ بكثير مما كانت عليه”.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن “تكثيف اتصالات روسيا مع إيران وكوريا الشمالية هو علامة على اليأس".

وأضاف بلينكن: “نحن نراقب ونتحرك لمحاولة تعطيل ذلك وإحباطه حيثما أمكن ذلك”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، إن العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران في مجال الدفاع شهدت توسعا غير مسبوق خلال العقد الماضي.

وأضاف أشتياني: "على مدى العقد الماضي، شهدت العلاقات الدفاعية والأمنية مع روسيا تطورا غير مسبوق".

وتابع وزير الدفاع الإيراني موجه حديثه لنظيره الروسي: "زيارتكم وتوقيع مذكرة التفاهم يمثلان بداية مرحلة جديدة تماما وجديدة بشكل أساسي في علاقاتنا الثنائية".

وأشار إلى أن "العلاقات المتميزة بين إيران وروسيا تأتي بدعم قادة البلدين، فهم يضمنون الأمن والاستقرار في المنطقة".