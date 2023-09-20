مدير الكلية البحرية السابق: الجسر البري لمصر امتد لليبيا ثاني أيام أزمتها

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، إنّه تم تحريك عدد كبير من القوات الخاصة في وقت وجيز لدعم الأشقاء في ليبيا، لافتا إلى أن اجتماع الرئيس السيسي مع القوات المسلحة عقبه سفر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وامتد جسر بري في اليوم التالي للحدود الليبية تطبيقا لمقولة «مسافة السكة».

وأوضح «مرزوق»، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن التحرك السريع للقوات في معدل زمني صغير يؤكد مستوى الجاهزية لدى القوات المسلحة، بالإضافة إلى أن عنصر اليقظة حاضر لدى جميع أفرع القوات المسلحة وأجهزة المعلومات للدولة المصرية، وهناك معلومات وتقارير وصلت بشكل فوري للقائد الأعلى للقوات المسلحة وبناء عليه أصدر القائد قراراته.

تخصيص القوات

وأشار مدير الكلية البحرية السابق إلى أن القوات المسلحة تعمل بناء على توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، خاصة وأنها تشمل موقف سياسي عسكري وقوات متعددة المهام، وتتلقى الأمانة العامة للقوات الأمر بوضع التصور والخطة لتنفيذ المهمة ومن ثم تخصيص القوات.