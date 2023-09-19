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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدير الكلية البحرية السابق: الميسترال أصبحت مركز إنقاذ بري وجوي في ليبيا

مدير الكلية البحرية
مدير الكلية البحرية السابق

كشف اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، مجهودات الدولة المصرية ممثلة في القوات المسلحة في دعم الأشقاء في ليبيا.

 

مدير الكلية البحرية السابق: الميسترال المصرية تحمل مستشفى ميداني للإغاثة في ليبيا

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وقال محفوظ مرزوق في حواره على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"  ما يجري على أرض ليبيا تطبيق عملي للعروبة ودعم الأشقاء".

 

وأضاف محفوظ مرزوق “،:”  الميسترال التي توجهت إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني فريدة في سماتها،  وذات قدرات قتالية مرتفعة".

 

وتابع محفوظ مرزوق:" الميسترال جمال عبدالناصر هي سفينة اقتحام برمائية ومعدة للقتال ولكي تكون مركز بحث وإنقاذ بري وجوي، وتم تحريكه أمام السواحل الليبية خلال 24 ساعة".

 

وأوضح، أن المشهد في درنة هو أن الطرق كانت مغلقة وموحلة وحلا ثقيلا وتعوق أي تحركات برية تعوق قدرات القائد على رسم صورة عن الموقف بالكامل حتى يستطيع تحريك قوات الإنقاذ كل في تخصصه، لذلك، كان الحل هو الاتجاه إلى البحر، حيث اخترق كل هذه الحدود، كما أن الطائرات الهليوكوبتر صوّرت ما يحدث، ودخلت الصور على مركز عمليات مشترك على حاملة الطائرات. 

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