استئناف جميع الأنشطة البحرية في دهب عقب واقعة هجوم القرش على مصرية

أصدرت الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، قرار باستئناف نزول السائحين للمياه لممارسة أنشطة السباحة، والسنور كلينج والألعاب المائية في مدينة دهب، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد، فيما عدا منطقة اللاجونا بداية من موقع الغوص "الأيلاند" شمال اللاجونا وحتى موقع الغوص "الواحة" جنوب اللاجونا، مع السماح بممارسة رياضة الغوص بالأسطوانات "سكويا" بموقعي غوص "الأيلاند، الواحة"، مع الالتزام بالتنفيذ من قبل مراكز الغوص المعتمدة، ووفقًا للضوابط الفنية، وضوابط الأمان والسلامة المتعارف عليها في هذا الشأن.

وأضافت إدارة محميات جنوب سيناء في بيان اليوم، أنه جرى وضع عدة توصيات لاستئناف الأنشطة البحرية بمدينة دهب، ونظرًا لطبيعة وكثافة الأنشطة الشاطئية والبحرية، وانخفاض الوعي البيئي لبعض السائحين والعاملين في مجال السياحة، وقيام البعض بالممارسات الغير منضبطة بيئيًا مثل الصيد، وإطعام الأسماك، وإلقاء المخلفات في البحر، إضافة إلى تنفيذ بعض الأنشطة البحرية بشكل غير منضبط، مما أدى إلى ظهور أسماك القرش خلال هذه الفترة بالشواطئ .

وأوضح البيان أن من أهم هذه التوصيات، ضرورة مشاركة كافة الجهات المعنية بشكل دائم في إحكام الرقابة على الأنشطة الشاطئية والبحرية، وتفعيل القوانين والقرارات والتعليمات السابق إصدارها لمنع الممارسات التي من شأنها جذب أسماك القرش للشواطئ مواقع الأنشطة البحرية، وأيضًا تفعيل ضوابط الأمن والسلام والبيئة.

وأصدرت محميات جنوب سيناء، عدة توصيات هامة منها:

- حظر ممارسة الصيد الترفيهي والسياحي بكافة أساليبه وأدواته بمختلف الشواطئ، والسقالات، والمماشي البحرية، وعلى متن اللنشات البحرية.

- حظر ممارسة الصيد التجاري بكافة أشكاله سواء باستخدام قوارب الصيد، أو بدونها بالمناطق السياحية، ومواقع الغوص، ومواقع الأنشطة السياحية البحرية، وداخل المحميات الطبيعية.

- يحظر دخول ادوات الصيد البحري بالفنادق والمنشآت السياحية، وحيازتها على متن اللنشات السياحية.

- يمنع دخول أو حيازة أو عرض أو استخدام بنادق الصيد البحري "الهريون" بكافة أنواعها.

- يحظر إطعام الأسماك، أو إجتذابها، أو اثارتها بأي شكل من الأشكال، أو تلوث المياه بإلقاء بقايا الأطعمة والمخلفات بها.

- يحظر قيام اللنشات السياحية بتلويث المياه والتخلص من المخلفات "صلبة، عضوية، صحية، سائلة" في المسطحات البحرية، ونطاق مواقع الغوص والأنشطة البحرية.

- حظر ممارسة السباحة، والسنور كلينج خارج المناطق المخصصة لذلك، أو على سطح المياه العميقة البعيدة عن الشواطئ والحيز المرجاني، أو في الظروف الجومائية غير المناسبة، كما يحضر ممارسة السباحة أو والسنور كلينج ليلًا، وفي الساعات المبكرة صباحًا، والمتأخرة مساءً.

- التزام كافة الشواطئ والفنادق بتحديد المناطق المخصصة للسباحة، وفقًا للضوابط الصادرة من إدارة المحميات، مع مراعاة عدم التوسع في المساحة المحددة لذلك وتمديد مسار الحد الخارجي لها بمحاذاة حافة الشعاب المرجانية، وعلى مسافة لا تزيد عن 3 أمتار على امتداد الحد الخارجي.

- التزام الكيانات المنفذة لأنشطة الغوص، والسنور كلينج، والألعاب المائية بالإجراءات والضوابط الصادرة من جهات الاختصاص على اختلافها، سواء الضوابط الفنية، أو الضوابط المرتبطة بالأمن والسلامة والبيئة.

- التزام كافة الفنادق والكيانات الشاطئية بوضع لافتات في الأماكن المناسبة بكافة اللغات للتنبيه على السائحين والنزلاء بمنع الصيد، وإطعام الأسماك، وإلقاء بقايا الطعام في الماء، وأيضًا تعليمات ممارسة الأنشطة البحرية، والأماكن المحددة والمخصصة لذلك.

- قيام الفنادق بتشديد وإحكام الرقابة على المناطق الشاطئية بها، وذلك من خلال العناصر البشرية المؤهلة، وتفعيل أبراج المراقبة.

- حظر تنفيذ الألعاب المائية من خلال الكيانات غير المرخصة.

- إلزام المرشدين والمدربين المرافقين للرحلات البحرية بتقديم شرح وافي قبل تنفيذ أي نشاط، يتضمن كافة التعليمات السابقة .

كما أكدت إدارة المحميات، على ضرورة الإخطار الفوري والمباشر عند مشاهدة أسماك القرش خلال تنفيذ الرحلات والأنشطة البحرية اليومية بمختلف المواقع، سواء كانت سلوكيات الأسماك معتادة او غير معتادة، مع دعم المشاهدات بالبيانات الرئيسية المتاحة، مثل " التوقيت، الموقع، العمق، النوع، وغيرها" ومقاطع صور أو فيديو إن أمكن.

