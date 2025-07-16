بالشروط الجديدة.. التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات 2025 للدبلومات الفنية

مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025، يتزايد اهتمام الطلاب بخيارات التعليم الجامعي المتاحة لهم، وعلى رأسها التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات في الجامعات الحكومية، باعتبارها من أبرز كليات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن إتاحة التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات لطلاب الشهادات الفنية ضمن تنسيق 2025، وفق ضوابط محددة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للطلاب المستوفين للشروط.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم تمهيدًا لاتخاذ خطوة التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات، من خلال الرابط الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم:

https://nategafany.emis.gov.eg/

شروط التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات من الدبلومات الفنية 2025

وضع المجلس الأعلى للجامعات عدة ضوابط ومعايير لقبول طلاب الدبلومات الفنية الراغبين في التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات، أبرزها:

◘يشترط الحصول على نسبة 75% فأكثر في شهادة الدبلوم الفني.

القبول متاح لخريجي:

مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية

مدرسة I-TECH (أي تك)

مدارس التكنولوجيا التطبيقية (تخصص تكنولوجيا المعلومات – الذكاء الاصطناعي – برمجيات)

مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

يتم القبول في الفرقة الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات أو الذكاء الاصطناعي في الجامعات الحكومية.

يخضع الطالب لاختبارات قبول تنظمها كليات الهندسة المعنية تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

المواد المطلوبة لاجتياز اختبارات التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات

وفي إطار تنظيم التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات من الدبلومات، يخضع الطالب لاختبارات في المواد التالية:

رياضة (1)

رياضة (2)

فيزياء

لغة إنجليزية

وذلك كشرط أساسي لقبوله، وتُعقد هذه الاختبارات بكليات الهندسة بدلًا من كلية العلوم – جامعة القاهرة كما كان معمولًا به سابقًا.

استمرار العمل بقواعد التنسيق المعتادة

ورغم التحديثات في اختبارات القبول، أكدت وزارة التعليم العالي أن عملية التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات ستتم إما من خلال:

مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

أو

اختبارات القبول المباشرة بالتنسيق مع كليات الهندسة والمجلس الأعلى للجامعات

وذلك مع استمرار جميع القواعد المطبقة في السنوات السابقة، مثل التوزيع الجغرافي والمجموع الاعتباري.

أهمية التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات لطلاب الدبلومات

ويُعتبر التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات فرصة ذهبية لطلاب الدبلومات الفنية للاندماج في تخصصات المستقبل مثل:

البرمجة وهندسة البرمجيات

الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

أمن المعلومات والشبكات

تطوير التطبيقات والمواقع

ويفتح هذا التخصص أبواب العمل في شركات التكنولوجيا والبرمجيات محليًا وعالميًا، وهو ما جعل الكلية واحدة من أكثر الوجهات الدراسية طلبًا في تنسيق السنوات الأخيرة.