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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصروفات الجامعات الأهلية في مصر بتنسيق 2025 رسميا

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

يبحث طلاب الثانوية العامة عن مصروفات الجامعات الأهلية، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي، وتعد الجامعات الأهلية في مصر منافسا قويا من حيث تقديم برامج دراسية مميزة ومصروفات دراسية ذات تنافسية عالية غير هادفة للربح.

وتضم جامعة الإسكندرية الأهلية عددًا من البرامج الدراسية المتميزة في مختلف التخصصات الطبية والهندسية والتكنولوجية، وتتمثل مصروفات كليات جامعة الإسكندرية الأهلية للعام الجامعي 2025/2026 فيما يلي:

مصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026:
كلية الطب والجراحة: 152.300 جنيه.
كلية طب الفم والأسنان: 136.500 جنيه.
كلية الصيدلة: 120.800 جنيه.
برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات: 89.300 جنيه.
برنامج هندسة الكهروميكانيكا: 89.300 جنيه.
برنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري: 89.300 جنيه.
برنامج الأمن السيبراني: 63.000 جنيه.
برنامج الأنظمة الذكية: 63.000 جنيه.
برنامج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي: 63.000 جنيه.

جامعة المنيا الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025 / 2026

كما ناقش مجلس جامعة المنيا الأهلية أعداد الطلاب المقبولين والمصروفات الدراسة بمختلف برامج جامعة المنيا الأهلية للعام الجامعي 2025/ 2026، حيث قرر المجلس مصروفات كلية الطب البشري برنامج الطب التكاملي لهذا العام بقيمة 150 ألف جنيه، ومصروفات كلية طب الأسنان 120 ألف جنيه، وكلية الصيدلة 95 ألف جنيه، وكلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه، بينما بلغت مصروفات كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي 60 ألف جنيه، ومصروفات كلية الهندسة برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية 70 ألف جنيه، ومصروفات كلية العلاقات العامة والإعلان 40 ألف جنيه.

جامعة الزقازيق الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025 / 2026

كلية الهندسة    برنامج هندسة الميكاترونيات    65،000 جنيه
كلية الهندسة    برنامج هندسة التشييد وإدارة التشييد    60،000 جنيه
كلية الحاسبات والمعلومات    برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات    65،000 جنيه
كلية الحاسبات والمعلومات    برنامج نظم معلومات طيران    60،000 جنيه
كلية الحاسبات والمعلومات    برنامج المعلوماتية الطبية    60،000 جنيه
كلية التجارة    برنامج المحاسبة    40،000 جنيه
كلية التجارة    برنامج إدارة الأعمال والتسويق    40،000 جنيه
كلية الطب البشري    برنامج الطب والجراحة    150،000 جنيه
كلية طب الأسنان    برنامج طب الأسنان وجراحة الفم والأسنان    120،000 جنيه
كلية الصيدلة    برنامج الصيدلة الإكلينيكية (Pharm D)    95،000 جنيه
كلية التمريض    برنامج التمريض    55،000 جنيه

مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025
وقد أعلنت الجامعة عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد على النحو التالي:

الطب البشري: 150،000 جنيه

طب الأسنان: 130،000 جنيه

العلاج الطبيعي: 105،000 جنيه

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80،000 جنيه

الهندسة: 70،000 جنيه

العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60،000 جنيه

الدراسات القانونية باللغة العربية (ليسانس حقوق): 60،000 جنيه

الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية: 60،000 جنيه

كلية العلوم: 60،000 جنيه

كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60،000 جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55،000 جنيه

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