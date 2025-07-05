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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات الأهلية في تنسيق 2025| خاص

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

أكد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس،  التزام الجامعة باستكمال دورها التعليمى والبحثي والمجتمعى بوصفها منارة للعلم والابتكار، وقاطرة للتقدم في مصر والمنطقة.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن جامعة عين شمس، ملتزمة بالتطوير المستمر لبرامجها الأكاديمية ومناهجها التعليمية، لضمان تخريج كوادر مؤهلة ومواكبة لأحدث التطورات العالمية.

وتضم جامعة عين شمس الأهلية 11 كلية؛ تشمل (كلية الهندسة- كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي- كلية الأعمال- كلية العلوم- كلية الزراعة- كلية اللغات والعلوم الإنسانية- كلية الإعلام- كلية الطب البشري- كلية طب الأسنان- كلية التمريض- كلية القانون).

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية
 

  •  أصل شهادة الثانوية العامة أو شهادة معادلة معتمدة.
  • ضرورة أن تحتوي الشهادة على درجات الطالب ونسبة النجاح.
  •  شهادة الميلاد.
  •  صورة من بطاقة الرقم القومي.
  •  8 صور شخصية للطالب.
  •  صورة الرقم القومي لولي أمر الطالب المتقدم للالتحاق.
  •  إيصال دفع رسوم التقديم.
  •  نموذج 6 جند.
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