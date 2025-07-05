الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات الأهلية في تنسيق 2025| خاص

أكد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، التزام الجامعة باستكمال دورها التعليمى والبحثي والمجتمعى بوصفها منارة للعلم والابتكار، وقاطرة للتقدم في مصر والمنطقة.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن جامعة عين شمس، ملتزمة بالتطوير المستمر لبرامجها الأكاديمية ومناهجها التعليمية، لضمان تخريج كوادر مؤهلة ومواكبة لأحدث التطورات العالمية.

وتضم جامعة عين شمس الأهلية 11 كلية؛ تشمل (كلية الهندسة- كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي- كلية الأعمال- كلية العلوم- كلية الزراعة- كلية اللغات والعلوم الإنسانية- كلية الإعلام- كلية الطب البشري- كلية طب الأسنان- كلية التمريض- كلية القانون).

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية

