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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احذر من النصب.. قوائم الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة المعتمدة في تنسيق 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025، يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، عن القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ لتوعية وتعريف أولياء الأمور والطلاب بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة، وذلك استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد.

قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة-: 

1 جامعة القاهرة.
.2 جامعة الإسكندرية.
.3 جامعة عين شمس.
.4 جامعة أسيوط.
.5 جامعة طنطا.
.6 جامعة المنصورة.
.7 جامعة الزقازيق.
.8 جامعة حلوان.
.9 جامعة المنيا.
.10 جامعة المنوفية.
.11 جامعة قناة السويس.
.12 جامعة جنوب الوادي.
.13 جامعة بني سويف.
.14 جامعة الفيوم .
.15 جامعة بنها .
.16 جامعة كفر الشيخ.
.17 جامعة سوهاج. 

8 جامعة بورسعيد.
.19 جامعة دمنهور
.20 جامعة أسوان.
.21 جامعة دمياط.
.22 جامعة السويس.
.23 جامعة مدينة السادات.
.24 جامعة العريش.
.25 جامعة الوادي الجديد.
.26 جامعة مطروح.
.27 جامعة الأقصر.
ثانيًا: أكاديميات حكومية تُشرف عليها وزارة التعليم العالي :
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

ثالث : الجامعات الخاصة والأهلية: ً
أ( الجامعات الخاصة :
.1 جامعة 6 أكتوبر.
.2 جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب .
.3 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
.4 جامعة مصر الدولية .
.5 الجامعة الألمانية بالقاهرة.
.6 جامعة الاهرام الكندية.
.7 الجامعة البريطانية فى مصر.
.8 الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.
.9 جامعة سيناء.
.10 جامعة فاروس بالإسكندرية.
.11 جامعة النهضة ببنى سويف.
.12 جامعة المستقبل.
.13 الجامعة المصرية الروسية.
.14 جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة. 

15. جامعة هليوبوليس .
.16 جامعة الجيزة الجديدة.
.17 جامعة دراية بالمنيا.
.18 جامعة بدر.
.19 جامعة حورس.
.20 جامعة المصرية الصينية.
.21 جامعة ميريت.
.22 جامعة سفنكس.
.23 جامعة السالم.
.24 جامعة بدر بأسيوط .
.25 جامعة الصالحية الجديدة.
.26 جامعة الحياة. 

ب( الجامعات الأهلية:
.1 جامعة الملك سلمان الدولية.
.2 جامعة العلمين الدولية.
.3 جامعة الجلالة .

4 جامعة المنصورة الجديدة.
.5 الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني .
.6 جامعة النيل .
.7 الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
.8 جامعة مصر للمعلوماتية.
.9 جامعة حلوان .
.10 جامعة المنصورة .
.11 جامعة بنها  .
.12 جامعة المنوفية .
.13 جامعة بني سويف .
.14 جامعة أسيوط .
.15 جامعة جنوب الوادي .
.16 جامعة المنيا .
.17 جامعة شرق بورسعيد .
.18 جامعة الإسكندرية . 

9. جامعة الزقازيق .
.20 جامعة الإسماعيلية الجديدة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة كافة قائمة الجامعات والمعاهد من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــا.

تنسيق القبول بالجامعات امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 طلاب الثانوية العامة التعليم العالي جمهورية مصر العربية

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