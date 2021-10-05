للطلاب الجدد.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

أعلنت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة ، عن بدء استقبال ملفات التقديم للطلاب المستجدين وذلك بأعداد محدودة يوميا لعدم الازدحام، وعلى كل الطلاب التأكد من اليوم المحدد للتقديم وعدم التخلف عن الحضور فى ذلك اليوم، ومن يتخلف عليه الانتظار حتى انتهاء التقديمات .

وأعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، عن الأوراق المطلوبة عند التقديم وهي:

1- أصل شهادة الثانوية + صورتين منها

2- أصل شهادة الميلاد + صورة منها

3- بطاقة الترشيح

4- 8 صورة شخصية 4*6 وكتابة الاسم على ظهر الصور

5- أصل شهادة الحافز الرياضي إن وجد

6- بطاقة 6 جند

7- مظروف التقديم ويتم استلامه من قسم شئون الطلاب بعد سداد مبلغ 100 جنيه عن طريق كود السداد المعلن بلوحة الإعلانات الخاصة بشئون الطلاب بالكلية .

وكان وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بتكثيف حملات التطعيم للطلاب والأساتذة والعاملين خلال الأسبوع الجاري واستكمال التطعيم في الكليات والانتهاء من طباعة إثبات التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد لاستقبال الطلاب بدون زحام في أول أيام الدراسة حفاظاً على سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية.

وناشد رئيس جامعة القاهرة، الطلاب سرعة الحصول على اللقاح والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي وفرتها وزارة الصحة والسكان في التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب في أقرب مركز تطعيم من أي مكان بجميع محافظات الجمهورية؛ ومراكز الشباب التي وفرتها الوزارة لتسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات بهدف الوصول للمستهدف قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر.

‎وحذر رئيس جامعة القاهرة، من التهاون في عدم الحصول على اللقاح، مؤكدًا أن اللقاحات تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.