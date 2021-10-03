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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة الجدد.. اعرف أقسام كلية الزراعة جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن إمكانية تحويل طلاب الأقاليم، إليها؛ وذلك من خلال مكتب التحويل في الطابق الثاني من المدينة الجامعية، أو من خلال موقع التحويل عبر الرابط التالي www.eservices.cu.edu.eg                          

شروط التحويل إلى كلية الزراعة جامعة القاهرة

على الطالب ان يكون ناجحا فى المستوي الاول بتقدير جيد جدا كحد أدنى، حتى يتمكن من التحويل إلى كلية الزراعة .

 

الاوراق المطلوبة:

                                                           
١) صورة من بيان الدرجات .
٢) شهاده الثانويه العامه .
٣) صوره الرقم القومي .
٤) إيصال كهرباء و غاز.

على الجانب الآخر، يستعرض موقع "صدى البلد"، أقسام كلية الزراعة، وشروط القبول بها والأوراق المطلوبة للتقديم:
 

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أقسام كلية الزراعة جامعة القاهرة:
تتضمن كلية الزراعة جامعة القاهرة 18 قسم نعرضهم كالتالي:
1- قسم الأراضي والمياه
2- قسم الكيمياء الحيوية
3- سم الميكروبيولوجيا الزراعية
4- قسم النبات الزراعي
5- قيم الاقتصاد الزراعي
6- قسم الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي
7- قسم الوراثة 
8- قسم الحيوان الزراعي والنيماتولوجيا الزراعية
9- قسم الحشرات الاقتصادية والمبيدات 
10- تقسيم أمراض النبات
11- الصناعات الغذائية
12- قسم الألبان 
13- قسم الخضر
14- قيم الفاكهة
15- قسم الزينة 
16- قسم الهندسة الزراعية
17- قسيم المحاصيل
18- الإنتاج الحيواني

شروط القبول للبرامج:
1- ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية للطالب عن 70 درجة.
2- أن يكون الطالب مرشحا أو محول أو منقول قيده نفس العام ومستوفيًا للحد الأدنى للقبول بالكلية.
3- الحد الأدنى لقطاع الزراعة (علمي علوم)

الأوراق المطلوبة:
يجب على الطالب الذي تم ترشيحه لكلية الزراعة جامعة القاهرة قبل التوجه إلى الكلية للتقديم، إحضار الأوراق التالية:

1- شهادة الثانوية العامة ( أصل 24 صورة ) 
2- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة ( أصل + 2 صورة ) 
3- عدد ( 8 ) صورة شخصية
4 - صورة من بطاقة الرقم القومي
5- إيصال كهرباء أو غاز لإثبات السكن.
6- بطاقة الترشيح (أصل + 2 صورة).

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