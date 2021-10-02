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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

‎ضمن مبادرة حياة كريمة .. انطلاق قافلة طبية شاملة من جامعة القاهرة إلى سيدي براني والسلوم

جانب من القافلة
جانب من القافلة

انطلقت مساء أمس، قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة إلى منطقتي سيدي براني والسلوم بمحافظة مرسى مطروح وتستمر لمدة 6 أيام، بالتعاون مع كل من محافظة مرسى مطروح والمنطقة العسكرية الغربية وجامعة مطروح، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

‎وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن إطلاق القافلة الطبية إلى منطقتي سيدي براني والسلوم على الحدود المصرية الليبية يأتي في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة و استكمالا لدور جامعة القاهرة ومسؤولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، وحماية ودعم أهالي المناطق الحدودية والنائية والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على المشاركة في إعداد القوافل التنموية والصحية المجتمعية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

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‎وتضم القافلة نخبة من التخصصات المختلفة لكوادر متميزة من كليات الطب، والأسنان، ومعهد الأورام، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، ورياض الأطفال، والآثار، بالإضافة إلى كوادر من صندوق مكافحة الإدمان، كما تقدم القافلة خدماتها الطبية مجانًا في مختلف التخصصات منها: الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير الرعاية الطبية في تخصصات الأورام، وتوفير عيادة أسنان متنقلة، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا، بالإضافة إلى عقد مجموعة من الندوات لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات مطروح في مختلف التخصصات الطبية والعناية المركزة والسريرية.

‎وتقدم القافلة خدماتها في المجال البيطري من خلال الكشف وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بالمجان، والتوعية بطرق تحسين الثروة الحيوانية وتوعية الأطباء البيطريين بأحدث المستجدات في مجالهم، بالإضافة إلى التوعية في المجال الزراعي بنوعية المحاصيل المناسبة لكل منطقة، وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وتقديم نماذج إرشادية حول طرق الاستخدام الأمثل للمياه والاستفادة منها في الري.

‎كما تقدم القافلة برامج توعوية في عدة مجالات، منها  سبُل الوقاية الصحية والعلاج، والصحة الإنجابية، وطب الأسرة، والتغذية السليمة، والأمومة والطفولة، ومخاطر مشكلة الإدمان وطرق الوقاية منه، وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى التوعية في المجال التربوي لكل من المدرسين فيما يتعلق بطرق ومناهج التدريس، والأمهات في طرق التربية السوية للنشء، والأطفال من حيث تنظيم برامج تعليمية وترفيهية لهم، بالإضافة إلى توزيع للملابس، وتنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية المختلفة والصناعات الغذائية، وذلك في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر.

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جامعة القاهرة سيدي براني السلوم بمحافظة مرسى مطروح قافلة تنموية شاملة القاهرة رئيس جامعة القاهرة

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