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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المخيمات البدوية بسانت كاترين..متعة البساطة وسط الطبيعة الخلابة |شاهد

المخيمات البدوية
المخيمات البدوية بسانت كاترين

يقبل الشباب والسياح علي الإقامة في المخيمات البدوية بسانت كاترين بعيدا عن رفاهية وفخامة الفنادق الخمس نجوم للاستمتاع بالبساطة والطبيعة الخلابة والاجواء البدوية والاكلات السيناوية المعروفة مثل المندي و الفراشيح  باللحمة وشرب الشاي بالحبق " النعناع الجبلي"    علي ركية الحطب  وخاصة أن هذه المخيمات البدوية أقل سعرا وأكثر حرية وانطلاقا .
وقد رصدت كاميرا " صدي البلد " الاخباري بعض من هذه المخيمات البدوية والبيئة والتي تشتهر بها  منطقة سانت كاترين والتي يقصدها الشباب طلبا للراحة والهدوء  والاستمتاع بالطبيعة

يقول الشاب موسي الحسيني ٢٥ سنة من القاهرة،  إن جميع المخيمات البدوية بسانت كاترين   جميلة  وبها متعة المناظر الخلابة ومشاهدة الطبيعة واللعب  مع الحيوانات الاليفة  وكذلك الاكل البدوي والمشروبات السيناوية .

واضاف الشاب محمد اسماعيل من الجيزة، إنه ياتي للمخيمات البدوية للاستجمام والهدوء وكذلك عمل مغامرات في الجبل واشرب ليمون بالحبق والاستماع بالوجبات الجبلية  التي تطهي بشكل طازج مضاف لها توابل واعشاب سانت كاترين .
واكد الشيخ موسي ابو الهيم رئيس جمعية الادلة البدوية بسانت كاترين   المخيمات البدوية تعامل السائح كضيف وليس  كسائح مشيرا إلي إن العيش في المخيمات البدوية مكان مفتوح بكل حرية ولا يقيد حركته مثل الفنادق  وكذلك الاستماع بالقمر ونصح النزلاء في المخيمات البدوية بالبعد علي التليفونات المحمولة والاستمتاع بالنجوم وترك  والتفكير في الطبيعة  الخلابة وسط الجبال  الشاهقة وبين الوديان الجبليه الذي.
ويجري الآن تنفيذ مشروع كبير لتطوير مدينة سانت كاترين بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يضم قاعة مؤتمرات كبري وساحة السلام وفنادق بيئية ومركز زوار  سوف يغير وجه سانت كاترين  لتكون مدينة عالمية للسياحة الدينية و ملتقي الاديان .

المخيمات البدوية

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المخيمات البدوية

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جنوب سيناء سانت كاترين المخيمات البدوية الحيوانات الأليفة الشيخ موسي المناظر الخلابة منطقة سانت كاترين

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