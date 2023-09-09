سياحة علاجية.. إقبال كبير من مواطني طور سيناء للاستمتاع بالمياه الكبريتية بحمام موسي

شهد اليوم الجمعة مزار حمام موسي إقبال كبير من المواطنين للاستماع بالمياه الكبريتية الموجودة به بعد إعادة فتحه اليوم عقب صيانة يومين.

وأقبل عدد كبير من المواطنين اليوم للاستحمام في العيون الكبريتية والتنزه في واحة النخيل الموجوده بالحمام.

وناشد مجلس مدينة طور سيناء اليوم المواطنين اتباع التعليمات والحفاظ على نظافة الحمام.

وقال أحمد الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء إنه بناء علي توجيهات من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتكليف من مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء متواجدين بشكل مستمر في حمام موسي لتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وأكد الحضري على مناشدة المواطنين التكاتف والتعاون من أجل الحفاظ علي حمام وتنظيم عملية الدخول والحفاظ على النظافة مشيرا إلى إنه تم عمل أحواض لغسيل الأقدام قبل النزول في عيون حمام موسي.

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