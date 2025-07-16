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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة العاملين بالنقل: السائقون ليسوا مجرمين والمهنة مليئة بالشرفاء

حادث الطريق الأوسطي
حادث الطريق الأوسطي
الديب أبوعلي

أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات، دعمها الكامل للسائقين المصريين، مشيرة إلى أن السائقين ليسوا مجرمين أو بلطجية كما يتم تصويرهم في بعض الأحيان، معلنة رفضها التام لأي محاولات لتشويه سمعة السائقين أو الركوب على موجة الغضب الشعبي لأغراض شخصية أو سياسية.

وأضاف البيان، أن النقابة لا تقبل بأي شكل من الأشكال أن يتم تعميم الأخطاء التي قد يرتكبها بعض الأفراد على جميع السائقين، مشددة على أن المهنة تضم شرفاء كثيرين، إلا أن هناك بعض الدخلاء الذين لا يحملون رخصًا مهنية ولا يحترمون أصول المهنة.

وحذرت النقابة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المضللة التي يتم تداولها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن “ليس كل ما يُقال يُصدق”، مشيرة إلى أن هناك من يستغل الغضب الجماهيري لزرع الفتنة بين السائقين وتشويه صورة المهنة.

كما دعت النقابة، السائقين إلى اتخاذ الحذر من الدعوات التي قد تؤدي إلى الفوضى أو الإضرابات التي قد تضر بالمصلحة العامة.

وشدد البيان على أن النقابة تعمل دائمًا على ضمان حقوق السائقين، لكن ذلك يتم "بالقانون، بالعقل، وبالأساليب السليمة" وليس بالعنف أو الفوضى.

وأعربت النقابة عن التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق السائقين عبر الطرق القانونية، مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة لكل من لديه شكوى أو اعتراض، مؤكدين ضرورة التحلي بالحكمة والموضوعية في التعامل مع الأزمات.

وأكد البيان في ختامها أن النقابة "ضد الفوضى، ضد الظلم، وضد الشائعات والفتن، ومع الحق، ومع الكرامة، ومع القانون".

وذكرت النقابة أن مهنة السائقين، مثل أي مهنة أخرى، لها إيجابياتها وسلبياتها، ولكنها ترفض أن تُحمل كل الأخطاء للمجموعة.

وتعتبر النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات من أبرز الكيانات النقابية في مصر، والتي تسعى دائمًا للدفاع عن حقوق السائقين والعاملين في مجال النقل والمواصلات. وتعتبر النقابة صوتًا قويًا للسائقين، وتعمل على توفير الدعم القانوني والمعنوي لجميع أعضائها.

النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات الشائعات الأخبار المضللة وسائل الإعلام مواقع التواصل الاجتماعي

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