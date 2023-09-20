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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: الطريق إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية «طويل ومتعرج»

السعودية وإسرائيل
السعودية وإسرائيل

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إن الطريق إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية “طويل ومتعرج”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تحاول “توليد” تلك المفاوضات.

وفي الوقت نفسه، ذكرت هيئة البث الإٍسرائيلية “كان”، أن مصدرين دفاعيين مشاركين في المحادثات يقولان إنه سيكون هناك اتفاق مع المملكة العربية السعودية في غضون ستة أشهر.

وحسب “كان”، قالت المصادر: “سيكون لدينا اتفاق تطبيع مع المملكة العربية السعودية في غضون نصف عام.. لا يمكنك أن تأتي إلى بلد مثل المملكة العربية السعودية وتقول فجأة هنا سلام مع إسرائيل. أنت بحاجة إلى تجهيز الأرض”.

وفي وقت سابق من اليوم، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن بآفاق التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية خلال لقائهما في نيويورك.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو لـ بايدن في لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء “أعتقد أنه تحت قيادتك، يمكننا تحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.. وأعتقد أن مثل هذا السلام من شأنه أن يقطع شوطًا طويلًا بالنسبة لنا للمضي قدمًا في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وتحقيق المصالحة بين العالمين الإسلامي وإسرائيل، وتعزيز السلام الحقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين".

نتنياهو: يمكن التوصل لسلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية في ظل قيادة بايدن

بايدن خلال لقائه نتنياهو: التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل «صلب لا يلين»

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل "قوي" وصلب لا يلين، آملًا أن يتمكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من تسوية بعض الأمور اليوم.

الولايات المتحدة إسرائيل المملكة العربية السعودية السعودية أمريكا

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