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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار عنيف يسفر عن مصرع ضابط شرطة وسقوط ضحايا في المجر

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل المجرية، اليوم الأربعاء، بمصرع شخصين، أحدهما ضابط شرطة، وأصيب عدد آخر، في انفجار، خلال عملية للشرطة بمدينة إزترجوم الشمالية.

ورفضت الشرطة والمتحدثون باسم النيابة المجرية التعليق على الفور.

وذكرت وسائل إعلام مجرية، أن الانفجار وقع في منزل على مشارف المدينة بالقرب من الحدود السلوفاكية بينما ردت الشرطة على تهديد.

وأوضحت أن الانفجار أدى أيضا إلى مقتل منفذ الهجوم الذي لم يتم تحديد هويته بعد.

وأعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عبر “فيسبوك”، عن تعازيه لضابط شرطة قُتل أثناء الخدمة دون الإشارة على وجه التحديد إلى الحادث الذي أوردته وسائل الإعلام المحلية.

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وقالت كتلة حزب “فيدس” البرلمانية الحاكمة، في بيان لها، إن “ضابط شرطة قتل في انفجار في مدينة إزترجوم الشمالية”.

وأوضحت وسائل إعلام مجرية، أن عددا من ضباط الشرطة أصيبوا أيضا ونقلوا إلى المستشفى.

إزترجوم المجر

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