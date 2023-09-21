ولي العهد السعودي: الرياضة تساهم اليوم بـ1.5% من الناتج المحلي

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن الرياضة في السعودية تساهم اليوم بـ1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأضاف بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نعمل كي تسهم الرياضة بـ1.5 في المئة من الناتج المحلي قريبا، لا نمانع تطوير قطاع الرياضة كما أنه أصبح فاعلا في العوائد الاقتصادية".

وتابع: "استقطاب السياحة مرتبط بتطوير قطاعات الرياضة والترفيه والثقافة والمملكة الأسرع نموا حاليا في جميع القطاعات، وتفعيل الاقتصاد يتطلب العمل في جميع القطاعات.

وأشار الأمير بن سلمان إلى أن السعودية بلد مهم والجميع يسعى لعلاقة جيدة معها، مؤكدًا أن المملكة أصبح لها استثمارات قوية في قطاعات مثل الفضاء والترفيه.