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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن سلمان: السعودية ستكون في المرتبة الـ7 اقتصاديا على المستوى العالمي

أرشيفية
أرشيفية

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية ستكون في المرتبة الـ7 اقتصاديا على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن المملكة من أسرع الدول نموا في مجموعة العشرين وتنافس الهند من حيث سرعة النمو.

وقال الأمير بن سلمان في مقابلة بثتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: " كنا نعاني من مشاكل في الماضي وأتيحت فرص لم نستغلها والآن نستثمرها للمضي قدما في المملكة .. المملكة من أسرع الدول نموا في مجموعة العشرين وننافس الهند من حيث سرعة النمو".

وأضاف: " اليوم المملكة في المسار الاقتصادي الصحيح وسنكون في المراتب الـ7 الأولى لمملكة في المرتبة 17 من حيث الناتج المحلي الإجمالي ونتطلع نحو المزيد كنا في 2022 أسرع دول مجموعة الـ 20 نموا رؤيتنا كبيرة ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعا".

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وتابع الأمير بن سلمان: " اللوجيستيات مهمة ويجب امتلاك خطط جيدة والتعاون مع دول عديدة لتطويرها، والممر الاقتصادي مهم لنا ولأوروبا وللشرق الأوسط والهند أيضا، وسيختصر المسافة نحو أوروبا إلى 3 – 6 أيام".

واستطرد الأمير بن سلمان بالقول: "نعمل على تنويع الاقتصاد وسنكون من أقوى اقتصادات العالم".
 

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