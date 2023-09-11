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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعميق العلاقات.. الأمير محمد بن سلمان يوجه رسالة عاجلة إلى الهند

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند

قال ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأثنين، إن السعودية تتطلع إلى تعميق العلاقات مع الهند في جميع المجالات.

وأضاف ولي العهد السعودي خلال زيارته إلى الهند، أن مجلس الشراكة السعودي الهندي له أثر كبير في تنمية العلاقات الثنائية.

وأعلن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال مشاركته في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، في نيودلهي، على هامش قمة مجموعة العشرين السبت، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، لتعزيز الترابط الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، أعلن الأمير محمد بن سلمان، مشاركة السعودية في البنية التحتية العالمية بـ 20 مليار دولار.

كما ذكرت وكالة بلومبيرج، أن ولي العهد السعودي ومضيّفه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي سيفتتحان منتدىً استثمارياً سعودياً هندياً، يركّز على الكيماويات، والطاقة، والتصنيع، ومشاريع التكنولوجيا.

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