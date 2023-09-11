الصور الأولي لمراسم استقبال محمد بن سلمان في الهند.. شاهد

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، في نيودلهي، اليوم، السيدة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند.



وفور وصول ولي العهد، القصر الرئاسي ، كان في استقباله رئيسة جمهورية الهند و رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.



ورحبت رئيسة الهند بـ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الهند، متمنية له ومرافقوه طيب الإقامة، فيما عبر ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة.



وأجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث رافق الموكب الرسمي عند الدخول إلى بوابة القصر الرئاسي مجموعة من الخيول، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية.



وعزف السلامان الملكي السعودي والجمهوري الهندي، ثم استعرض حرس الشرف.



وصافح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الوزراء في الحكومة الهندية، وعدد من كبار المسؤولين.