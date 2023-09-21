محمد بن سلمان: حان الوقت لوقف إطلاق النار في اليمن

صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، بأن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الفرصة سانحة لوضع حد للنزاع في اليمن، ولدينا الآن أطول فترة من وقف إطلاق النار في اليمن".

وتابع: "إذا كانت هناك فرصة لتحويل الشرق الأوسط إلى الازدهار لن نتردد في ذلك، وإذا كانت هناك فرصة لتحويل الشرق الأوسط إلى الازدهار لن نتردد في ذلك".

وفي تغريدة له على موقع "إكس" تويتر سابقاً نشرت الأربعاء، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن السعودية تعيد التأكيد على التزامها بتعزيز الحوار بين الأطراف المتحاربة.

وقال الوزير السعودي، وهو شقيق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "أكدت على دعم المملكة لليمن وأعدت التأكيد على التزامنا بتعزيز الحوار بين كافة الأطراف للوصول إلى حل سياسي شامل تحت إشراف الأمم المتحدة."

وتركزت المحادثات على إعادة فتح الموانئ التي يسيطرعليها الحوثيون ومطار صنعاء بشكل كامل، وعلى دفع رواتب موظفي القطاع العام الذين عينتهم حكومة الحوثيين وجهود إعادة الإعمار وعلى جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يفسح المجال للأمم المتحدة كي تستأنف عملية السلام السياسية واسعة النطاق في البلاد.