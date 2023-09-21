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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القومي لحقوق الإنسان: الهيئة الوطنية مستقلة يترأسها أحد شيوخ القضاة

سعيد عبدالحافظ
سعيد عبدالحافظ

قال سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة يترأسها قاضي من شيوخ القضاة في مصر.

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وأضاف "عبدالحافظ" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن مهمة المجلس هي متابعة الإجراءات التي تقوم بها الدولة ومؤسساتها لإجراء الإنتخابات للتأكد من أن الإرادة الحرة للمواطن هي التي أفرزت النتيجة.

وتابع سعيد عبدالحافظ، أن المؤسسات المستقلة هدفها هو التأكد من أن نتيجة الانتخابات تكون جاءت بناءاً علي رغبة المواطن وليس علي رغبة من قائم بهذه الإنتخابات.

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