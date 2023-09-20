عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الإصلاح والنهضة: الانتخابات الرئاسية حجر زاوية في مستقبل الحياة السياسية

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

أشاد السيد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الصحفي اليوم بشأن القواعد العامة المنظمة للانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد "عبد العزيز" أن إقرار الهيئة لكونها على مسافة متساوية من جميع المرشحين هو تأسيس لحيادية الهيئة ونزاهتها.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن ما عرضته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم يقطع الطريق على المشككين في نزاهة الانتخابات وحيادية الهيئة ويمهد لانتخابات تعددية ونزيهة.

وأشار عبد العزيز إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد حجر الزاوية في رسم مستقبل الحياة السياسية في مصر خاصة بعد حالة الحوار الوطني التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة.

هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة الإصلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

تفاصيل جديدة بشأن خناقة الشناوي مع محمد عبدالمنعم بعد مباراة المصري

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

ترشيحاتنا

أصبحت شابة .. لينا أحمد الفيشاوي تظهر بعد حلاقة شعرها زيرو

محمد بن سلمان: السعودية ستكون في المرتبة الـ7 اقتصاديا عالميا

تحول مفاجئ| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

علي الدين هلال : الجمع بين المخلتفين سياسياً هو جوهر الحوار الوطني|فيديو

انتعاشة جديدة باحتياطي النقد الأجنبي.. ارتفاع 10 % في تحويلات المصريين بالخارج

بيان عاجل من أمريكا بعد إطلاق النار على سفارة واشنطن في بيروت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة .. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام |شاهد

أحذر من اعراض حساسية حلاوة المولد النبوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء بالليمون ؟ 12 فائدة

شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ