ولي العهد السعودي: سنحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من ذلك

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن الصين هي التي اختارت التوسط بين السعودية وإيران وعقد اتفاق بينهما، مشددًا على أن بلاده ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولا.

وقال بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نريد من إيران أن تعمل مع دول المنطقة بشكل إيجابي"، مضيفًا: "لنحقق أهدافنا في المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة، وعندما تضطرب المنطقة تنشط الجماعات المسلحة والعمليات الإرهابية ولا نريد ذلك".

وتابع: "إذا كانت هناك فرصة لتحويل الشرق الأوسط إلى الازدهار لن نتردد في ذلك"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المملكة تشعر بالقلق "من حصول أي دولة على أسلحة نووية، ولا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها".

ولدى سؤاله عما سيحدث إذا حصلت إيران بالفعل على قنبلة نووية قال الأمير محمد بن سلمان "إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل".

وأكد ولي العهد السعودي أن العلاقات مع إيران تتقدم معربا عن أمله أن تستمر لصالح أمن المنطقة واستقرارها.