بن سلمان يعلق على الحرب في أوكرانيا .. ماذا قال؟

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم الخميس، إن السعودية لا تدعم طرفًا على حساب طرف في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "علاقاتنا جيدة مع روسيا وأوكرانيا ونفضّل مسار الحوار لإنهاء الحرب".

وتابع: "نرفض أن تغزو دولة أي دولة أخرى لأن هذا يخالف المواثيق الأممية".

والشهر الماضي، شارك ممثلون عن 40 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين والهند في محادثات بمدينة جدة السعودية، في مسعى سياسي جديد لبلوغ اتفاق ينهي الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون والروس والدوليون إنه لا يوجد أي احتمال لإجراء محادثات سلام مباشرة بين أوكرانيا وروسيا في الوقت الحالي، إذ تستمر الحرب مستعرة، فيما تسعى كييف لاستعادة أراضيها من خلال هجوم مضاد.