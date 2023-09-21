ماذا قال محمد بن سلمان عن سياسة السعودية مع أوبك+ وسوق النفط؟

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن السعودية تراقب العرض والطلب في سوق النفط، مؤكدًا أن دور المملكة في منظمة أوبك + هو سد الفجوة.

وقال الأمير بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نراقب العرض والطلب في سوق النفط ودورنا في "أوبك+" سد الفجوة، ونحن مهتمون باستقرار أسواق الطاقة ونفعل ما يلزم بهذا الشأن".

وأضاف: "سياستنا البترولية يحكمها العرض والطلب وملتزمون باستقرار أسواق النفط، والتخفيضات الخاصة بإنتاج النفط تعتمد بشكل كامل على العرض والطلب في السوق".

وأكد بن سلمان أن قرارات أوبك + لا تدعم طرفا على حساب الآخر .

وأشار الأمير بن سلمان إلى أنه في سبيل أن تحقق السعودية أهدافها يجب أن تكون المنطقة مستقرة، لافتًا إلى أن " التغييرات في أي بلد تؤدي إلى فترة من المفاوضات ونحن معتادون على ذلك".

