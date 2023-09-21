محمد بن سلمان: تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل غير صحيح

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل غير صحيح، مؤكدًا وجود مباحثات يومية مع الإدارة الأمريكية لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وقال الأمير بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إذا نجحت إدارة الرئيس الأمريكي في عقد اتفاق بين السعودية وإسرائيل فسيكون الأضخم من نوعه"، مشيرًا إلى أنه يمكن لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد أهم اتفاق من نوعه منذ الحرب الباردة.

وأضاف بن سلمان: "تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل غير صحيح وكل يوم نتباحث مع الأمريكيين للوصول إلى نتائج جيدة تنهي معاناة الفلسطينيين، وعلاقتنا متميزة مع الرئيس بايدن ونعمل سويا في العديد من الملفات المشتركة".

وقال إن "المسألة الفلسطينية مهمة ويجب حل هذا الجزء في مسار التطبيع مع إسرائيل .. لا علاقات مع إسرائيل حاليًا وإدارة بايدن تبذل جهودا في هذا الشأن حاليا".

واستطرد بالقول: "مهتمون بحصول الفلسطينيين على حياة أفضل، ومستمرون في المفاوضات مع إدارة بايدن بشأن الملف الفلسطيني".

وأشار الأمير بن سلمان إلى أن السعودية "تأمل في تحسين حياة الفلسطينيين وجعل إسرائيل لاعبًا في المنطقة".

