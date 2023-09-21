محمد بن سلمان: حاكمنا المتورطين بإنهاء حياة خاشقجي

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن السعودية حاكمت من تورطوا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أن المملكة عكفت على إصلاح قوانين شتى بداخلها.

وقال الأمير بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" لدى سؤاله عن قضية خاشقجي: "حاكمنا الذين تورطوا بقتل خاشجقي وقمنا بإصلاحات لمنع تكرار ذلك نعمل على إصلاح بعض القوانين ولا نتدخل في عمل القضاء".

وأضاف أن السلطات السعودية تعمل على إصلاح النظام الأمني للتأكد من عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء مرة أخرى.

وكان جمال خاشقجي قد قُتل في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر من عام 2018.

