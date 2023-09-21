بن سلمان : مجموعة بريكس لا تهدد أمريكا أو الغرب

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن مجموعة بريكس والمؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لا تمثل أي تهديد للغرب أو الولايات المتحدة.

وقال بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "مجموعة بريكس لا تمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية لأمريكا والغرب:,

وأضاف: "نحن من أكبر 5 مشترين للأسلحة الأمريكية وبيننا وبين واشنطن روابط أمنية مهمة وانتقالنا لشراء الأسلحة من دول غير أمريكا ليس من مصلحة الولايات المتحدة".

وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارًا من الأول من يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

وتقدمت عشرون دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي، وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة.

وتحاول الدول الأعضاء من خلال هذه العملة أن تضغط على الدولار الأمريكي، وأن تنهي اعتماد الدول النامية على الدولار. وتأمل الدول أن يصبح اقتصاد العالم متعدد الأقطاب ويميل النظام المالي العالمي من الغرب إلى الشرق.