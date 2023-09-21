ميقاتي من الأمم المتحدة: استمرار احتلال إسرائيل لمساحات من لبنان في الجنوب يمثل تحديا

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن استمرار احتلال إسرائيل لمساحات من لبنان في الجنوب يمثل تحديا كبيرًا.

وقال ميقاتي خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "نشدد على ضرورة وجود دولة لبنانية قوية وقادرة على أداء دورها الدولي، وأدعو لخارطة طريق يشارك من خلالها المجتمع الدولي في معالجة أزمة النزوح السوري إلى لبنان".

وأضاف: " متمسكون بالسلام العادل والشامل بشأن القضية الفلسطينية والمستند إلى حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن".

ومطلع الشهر الجاري، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إيران بإنشاء مطار في جنوب لبنان لإتاحة شن هجمات على إسرائيل.

وفي تصريحات بثها التلفزيون في مؤتمر أمني دولي تستضيفه جامعة رايتشمان، عرض جالانت صورا جوية لما قال إنه مطار بنته إيران بهدف تحقيق "أهداف إرهابية" ضد إسرائيل.

ولم يذكر جالانت مزيدا من التفاصيل، لكنه أضاف أن الموقع قد يتسع لطائرات متوسطة الحجم. ويقع المكان الذي ذكره جالانت بالقرب من قرية بركة جبور ومدينة جزين اللبنانيتين، وهما على بعد نحو 20 كيلومترا شمالي بلدة المطلة على الحدود مع إسرائيل.

وقال مصدر غير إسرائيلي على علم بالموقع إنه يمكن أن يتسع لطائرات مسيّرة كبيرة بعضها مسلح تشبه ما تنتجه إيران.

وأضاف المصدر أن الطائرات المسيرة التي قد تنطلق من هذا الموقع يمكن استخدامها في أنشطة العمليات الداخلية والخارجية، لكنه ذكر أن طبيعة مدرج الطيران واتجاهه يشيران إلى أنه سيستخدم داخليا على الأرجح.