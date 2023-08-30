سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: الأوضاع تقترب من القيام بعملية عسكرية في لبنان

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل في وضع هو الأقرب منذ عام 2006 لعملية عسكرية في لبنان.

وأضاف أردان، لا أؤمن بقدرة الأمم المتحدة على منع ذلك، لكن هناك آليات يمكنها تحسين الوضع.

تصريحات سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، تأتي بعد اللقاءات التي عقدها وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت يوم أمس الثلاثاء في نيويورك.

من جهة أخرى، سيتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 21 سبتمبر، وسيرافقه وزير الخارجية إيلي كوهين ووزير الصحة موشيه أربيل ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان.