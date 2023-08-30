مستشار بايدن يصل لبنان للحد من التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله

يصل مستشار الرئيس الأمريكي للطاقة والبنية التحتية، عاموس هوشستين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء؛ لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن هدف الزيارة؛ هو تهدئة التوترات على حدود البلاد مع إسرائيل، والتي تصاعدت في الأشهر الأخيرة.

وبحسب ما ورد، سيلتقي المبعوث الأمريكي، برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش جوزيف عون.

كما سيجري زيارة نادرة يقوم بها مسئول أميركي إلى الحدود الجنوبية للبنان؛ لتفقد قوة الأمم المتحدة المؤقتة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على تجديد تفويض قوة حفظ السلام.

وقررت الولايات المتحدة، تكثيف جهودها لتهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله؛ خشية أن يكون الطرفان على بعد خطوة واحدة خاطئة من صراع كبير، حسبما أفاد موقع “أكسيوس” أمس الثلاثاء.